Muore cadendo dalla mountain bike in val Gardena

(ANSA) - BOLZANO, 18 SET - Un uomo di 67 anni è morto in seguito ad caduta in mountain bike. L'incidente è avvenuto a Plan de Gralba, in val Gardena.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stata scendendo lungo un sentiero di montagna quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra battendo la testa. Vano l'intervento dei soccorritori con che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto sono intervenuti l'eliambulanza e il soccorso alpino. (ANSA).