Ladro di biciclette arrestato dai carabinieri a Trento

(ANSA) - TRENTO, 16 SET - Un cinquantenne senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri di Trento per il furto di una bicicletta. L'uomo, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato fermato questa mattina mentre stava camminando lungo via Grazioli portando sulle spalle il mezzo.

Grazie al codice fiscale impresso sul manubrio, previsto dal servizio "Targa la bici" del Comune di Trento, i carabinieri sono riusciti a risalire al proprietario della bici che, non essendosi accorto del furto, non aveva ancora sporto denuncia. L'arrestato, che è risultato inoltre gravato dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di fare ritorno nel comune di Trento, verrà sottoposto a giudizio per direttissima. La bicicletta è stata restituita al proprietario. (ANSA).