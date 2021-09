Grave ciclista a Merano

(ANSA) - BOLZANO, 16 SET - E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Merano un ciclista di 42 anni. L'uomo la scorsa notte, verso le ore 23.30, è caduto rovinosamente. Suo posto sono intervenuti i carabinieri e la Croce rossa con il medico d'urgenza. Si tratta del secondo grave incidente ciclistico nel giro di poche ore in Alto Adige. Ieri pomeriggio il bolzanino Stefano Bilato, 62 anni, è morto in uno scontro un un altro ciclista in piazza Verdi. (ANSA).