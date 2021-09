Covid: tornano a Trento gli 'open day' vaccinali

(ANSA) - TRENTO, 16 SET - Si rinnova l'appuntamento con le giornate ad accesso libero al drive through vaccinale anti Covid San Vincenzo a Trento Sud. L'open day, senza necessità di prenotazione e dedicato a coloro che non hanno iniziato il ciclo vaccinale, si terrà sabato 18 settembre, dalle ore 9 alle ore 16 e domenica 19 settembre, dalle 14 dalle 16.

Lo comunica l'Azienda sanitaria provinciale precisando che coloro che hanno già ricevuto la prima dose dovranno rispettare l'appuntamento ricevuto per la seconda, secondo l'intervallo di tempo previsto dalla tipologia del vaccino. (ANSA).