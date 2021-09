Covid: Bolzano offre vaccini ai senzatetto

(ANSA) - BOLZANO, 16 SET - A Bolzano, da lunedì 27 settembre, a ponte Roma un container sanitario offrirà alle fasce più deboli della popolazione, la possibilità di vaccinarsi.

L'assessore comunale alle politiche sociali Juri Andriollo e l'assessora comunale alle politiche d'integrazione Chiara Rabini hanno presentato il piano nel corso di una conferenza stampa.

L'iniziativa, è stato sottolineato, si svolge in piena sinergia e massima collaborazione con l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige che fin da subito ha dato la propria disponibilità.

La somministrazione del vaccino alle persone senza fissa dimora è prevista a partire da lunedì 27 settembre, sino a venerdì 1 ottobre all'interno di un container sanitario (unità mobile) messo a disposizione dalla Protezione Civile e presidiato da personale dell'Azienda Sanitaria (1 medico, 4 infermieri e personale tecnico-amministrativo) che sarà collocato in un apposito spazio tra ponte Roma e viale Trento.

Il tutto si svolgerà tra le 11.00 e le 14.00 ossia in concomitanza con il servizio di distribuzione pasti su strada ad indigenti che avviene proprio in quella zona. Si calcola che a Bolzano possano essere interessate al piano di vaccinazione circa 120-130 persone che vivono per strada. Oltre a queste vi sono anche gli ospiti delle strutture di accoglienza come ad esempio quella di via Comini (su 95 residenti, una cinquantina le persone ancora non vaccinate).

"Un'iniziativa importante, - hanno detto Andriollo e Rabini - abbiamo pensato di affrontarla sul modello del rispetto e della conoscenza. Le persone devono essere informate e lo saranno capillarmente con documenti e materiale plurilingue.

Sarà spiegato loro l'opportunità e l'importanza del vaccino.

Vogliamo garantire il diritto al vaccino a tutta la popolazione della nostra città e quindi anche a coloro che ne stanno ai margini purtroppo". (ANSA).