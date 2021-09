Vaccino: camper nelle valli del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 15 SET - Dalla settimana prossima un camper girerà nelle valli del Trentino per vaccinare contro il Covid-19 e informare la popolazione. Il progetto è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa dal direttore generale facente funzioni dell'Azienda sanitaria provinciale, Antonio Ferro, insieme all'assessore provinciale alla salute e ai presidenti e rappresentanti degli Ordini e dei Collegi delle professioni sanitarie.

Il camper di Apss, con a bordo medici volontari, farà tappa nelle varie piazze trentine in occasione di mercati e fiere per sensibilizzare le persone sull'importanza del vaccino e rispondere alle domande della gente. Per chi vorrà, sarà anche possibile vaccinarsi. Il camper toccherà un po' tutte le valli grazie alla collaborazione dei medici volontari in pensione che già nel corso della campagna vaccinale hanno messo il loro tempo a disposizione dei vari centri vaccinali.

Antonio Ferro ha fatto il punto sull'andamento della campagna vaccinale e ha voluto fortemente rinnovare l'invito alla vaccinazione. "Dobbiamo percorrere l'ultimo mezzo miglio - ha detto - e convincere i renitenti alla vaccinazione attraverso uno sforzo corale con gli ordini e il prezioso messaggio del mondo dello sport, dai giocatori di volley e basket fino ai campioni del ciclismo che si sono misurati proprio in questi giorni sulle strade del Trentino". (ANSA).