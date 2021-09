Università Trento, riprese lezioni in presenza

(ANSA) - TRENTO, 15 SET - Sono riprese le lezioni in presenza per parte dei circa 16.500 studenti iscritti all'Università degli studi di Trento, che possono accedere alle aule dei diversi dipartimenti unicamente con Green pass. Lo ha fatto sapere oggi, in conferenza stampa, il rettore Flavio Deflorian, che ha assicurato controlli a tappeto su docenti e personale amministrativo e a campione sugli studenti.

"L'inizio è stato incoraggiante, anche per la significativa presenza di studenti iscritti ai corsi triennali. La riapertura è stata permessa dall'obbligo del Green pass, e continueremo a mantenere alta la guardia sulla sicurezza. Al riguardo, per il controllo sulla comunità studentesca, sono stati coinvolti anche gruppi di universitari", ha spiegato Deflorian.

Secondo quanto riferito dal rettore, i casi dubbi emersi dai controlli a campione potranno essere approfonditi solo dal direttore di dipartimento, che verificherà l'effettiva presenza della certificazione (o di eventuale esenzione) e potrà disporre l'allontanamento. (ANSA).