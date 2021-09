Covid: 71 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 15 SET - Sono 71 i nuovi casi covid in Alto Adige: 45 tramite 837 tamponi pcr e 26 tramite 4277 test antigenici. Sono invece 48 i nuovi guariti. Risalgono i ricoveri nei normali reparti ospedalieri da 22 a 25, mentre resta stabile a 7 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Gli altoatesini in quarantena sono 2174. (ANSA).