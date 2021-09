Covid: 58 nuovi casi in Trentino, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 15 SET - In Trentino nessun decesso e 58 nuovi casi di positività al Covid-19, 36 al molecolare e 22 all'antigenico. I dati emergono dal bollettino quotidiano sulla situazione della pandemia in Trentino, emesso dall'Azienda sanitaria. I tamponi molecolari hanno, inoltre, confermato15 casi intercettati nei giorni scorsi. Fra i nuovi positivi anche 23 turisti trentini in vacanza a Rimini.

In tutto i tamponi effettuati dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento sono stati 591, a cui si aggiungono 2.274 test rapidi.

Sul fronte dei ricoveri si registrano due nuovi ingressi e una dismissione che portano il totale a 21. Di questi una persona si trova in rianimazione. Non si tratta del paziente che era ricoverato ieri, che sta meglio, ma di un nuovo ingresso, un settantenne non vaccinato. Le persone guarite sono 23, mentre per quanto riguarda i nuovi casi, uno è tra i 3 e i 5 anni, 2 tra 6 e 10 anni e 2 tra 14-19 anni. Nelle fasce più alte di età si registrano 6 positivi tra 60 e 69 anni, 12 tra 70 e 79 anni e 9 con 80 e più anni.

Riguardo alle vaccinazioni, stamane risultavano somministrati 715.736 vaccini, di cui 330.625 seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate 67.794 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 91.461 dosi e tra i 60-69 anni 109.115 dosi. (ANSA).