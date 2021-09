Cinema: attivista afghana Zahra Ahmadi apre Religion Today

(ANSA) - TRENTO, 15 SET - "Nomadi nella Fede": è questo il titolo dell'edizione numero 24 del festival Religion Today, in programma dal 22 al 29 settembre a Trento. Un'edizione incentrata sulla ricerca. La ricerca dell'altro e di Dio, in qualsiasi sua forma e credo - si legge in una nota - con l'obiettivo di valorizzare la bellezza delle differenze. Oltre alle 83 pellicole in concorso, provenienti da 36 Paesi e selezionate tra più di 1.400 iscrizioni.

Mercoledì 22 settembre, al Castello del Buonconsiglio, l'attrice romana e madrina del Festival Claudia Conte aprirà un'edizione che avrà un'attenzione speciale per l'Afghanistan.

Per l'occasione sarà presente l'attivista Zahra Ahmadi, imprenditrice di Kabul, che con determinazione ha protestato per il recente arrivo dei talebani in città, mettendoci la faccia, tanto da esser costretta a lasciare il Paese per raggiungere la sua famiglia, che già da tempo viveva in Italia. Durante l'ultima Mostra del cinema di Venezia Ahmadi è stata insignita del Women in Cinema Award. (ANSA).