Lodato sui social ma igiene scadente, chiuso locale a Merano

(ANSA) - BOLZANO, 14 SET - I militari delle compagnie carabinieri di Merano e Bressanone, congiuntamente a quelli del Nas di Trento hanno eseguito due mirati controlli ad altrettanti esercizi pubblici, determinandone la chiusura. Il primo a Merano, presso un ristorante-trattoria, i militari hanno trovato la cucina e il deposito per gli alimenti in pessime condizioni igienico-sanitarie, pareti ingiallite dai fumi di cottura, attrezzi sporchi, unto percolante dalla cappa di aspirazione e la cella frigo in cortile in una struttura fatiscente mai ristrutturata. La cosa davvero incredibile è che su diversi social network in tema "culinario" tale esercizio è valutato più di 4/5. Al titolare sono state contestate le previste sanzioni amministrative e l'Azienda sanitaria ha già ordinato la sospensione dell'esercizio, contestualmente eseguita dai carabinieri.

Stessa sorte per un alimentari etnico in centro a Bressanone, che però ha scampato la chiusura non avendo irregolarità talmente gravi da imporla. I carabinieri non hanno trovato l'atto autorizzativo per il commercio di alimenti (ma probabilmente lo aveva solo perso poiché appare impossibile che sia riuscito ad aprire senza) né il manuale Haccp, inoltre la temperatura del frigo non veniva registrata. Nel complesso però i locali erano tenuti puliti. Infine mancavano le etichette in lingua italiana sui prodotti di provenienza straniera. Pertanto i militari hanno contestato al titolare, un giovane pakistano, le violazioni amministrative per i documenti e controlli mancanti e per le etichette irregolari. (ANSA).