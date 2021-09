Covid: Andreas Seppi 1/a dose a New York e 2/a in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 SET - Il trentasettenne giocatore di tennis Andreas Seppi ha mostrato una prestazione magnifica nel corso dello US Open di quest'anno. A New York si è vaccinato infatti contro il coronavirus per la prima volta, ha invece ottenuto nel centro vaccinale di Ora in Alto Adige, appena aperto, l'importante seconda dose.

"Quanta più gente si farà vaccinare, tanto più veloce sarà il nostro ritorno alla normalità ed il termine della pandemia.

Viaggio moltissimo, quindi attraverso la vaccinazione ho sicuramente molti meno problemi ed inoltre sono maggiormente protetto", si dice convinto. (ANSA).