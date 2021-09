Covid: 78 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 SET - Per la prima volta dopo alcune settimane il numero dei nuovi casi covid non supera quello dei nuovi guariti. Il bollettino dell'azienda sanitaria indica oggi infatti 78 positivi e lo stesso numero di guariti. Sono risultati positivi 36 di 1337 tamponi pcr e 42 di 7.202 test antigenici. Sostanzialmente stabile la situazione in ospedale: 22 (+1) pazienti nei normali reparti e 7 (+0) in terapia intensiva. In quarantena si trovano 2.034 altoatesini. (ANSA).