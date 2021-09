Intervento pompieri per maxi nido di vespe a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 13 SET - Il corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano è intervenuto in via Bivio per vespe. Una volta lì, si è scoperto che c'era un nido di vespe di dimensioni ca.

90x40 cm in un ripostiglio per attrezzi da giardino.

Dotati di appositi indumenti speciali di protezione individuale abbiamo rimosso il nido di vespe in modo regolare e sicuro, senza danneggiare le condizioni strutturali. Per il Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco questa era già la quinta missione di vespe questa mattina. (ANSA).