Covid: in Alto Adige 7 ricoveri in rianimazione, 59 postivi

(ANSA) - BOLZANO, 11 SET - Nessun decesso per Covid in Alto Adige, dove i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno effettuato 738 tamponi molecolari pcr e registrato 20 nuovi casi positivi. Inoltre sono 39 i test antigenici positivi (su 8.052 tamponi processati). I test nasali eseguiti fino a ieri sono stati in totale 837.091: 1.051 risultati positivi, di cui 481 confermati, 355 negativi, 215 in attesa del risultato o non confermati con test entro 3 giorni.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 25, quelli in terapia intensiva sono 7. Le persone in isolamento a Colle Isarco e Sarnes sono invece 19.

(ANSA).