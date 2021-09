Covid: 41 nuovi positivi in Trentino, 20 i ricoverati

(ANSA) - TRENTO, 11 SET - Sono 41 i nuovi contagi da Covid in Trentino, emersi da 456 tamponi molecolari che hanno individuato 10 nuovi casi e confermato 12 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 3.991, dei quali 31 sono risultati positivi. Fra i nuovi contagiati ci sono anche 11 fra bambini e ragazzi (1 ha meno di 2 anni, 1 in fascia 6-10 anni, 6 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni) e 5 anziani (1 tra 70-79 anni, 4 tra 60-69 anni).

Sono 20 le persone ricoverate in ospedale, nessuna in rianimazione.

Dei 709.855 vaccini che risultano dall'aggiornamento di questa mattina, 327.035 si riferiscono a seconde dosi, 67.732 alle somministrazioni agli ultra ottantenni, 91.329 a quelle in fascia 70-79 anni e 108.832 in quella 60-69 anni. (ANSA).