Scuola: il 13 settembre in classe 69.560 studenti trentini

(ANSA) - TRENTO, 10 SET - Il primo giorno di scuola per 69.560 studenti iscritti all'anno formativo 2021/22 in Trentino è previsto per lunedì 13 settembre. Le lezioni si terranno in presenza. Per gli istituti a carattere statale e provinciale - secondo i dati forniti dal Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento - le classi totali sono 3.282, divise tra scuola primaria, secondaria di 1/o grado e secondaria di 2/o grado. Sono già al lavoro circa settemila docenti e duemila impiegati amministrativi, tecnici e ausiliari.

Gli iscritti alla scuola primaria sono 25.530, 16.837 alla secondaria di 1/o grado, 21.279 alle secondarie di 2/o grado, 5.914 alla formazione professionale. Rispetto allo scorso anno si registra un calo dello 0,86%, in linea con l'andamento demografico. Sono in crescita le iscrizioni ai licei (+1,8%) .

Gli studenti con cittadinanza italiana sono 61.355 (88,2% del totale), gli studenti con cittadinanza straniera 8.205 (11,8%), di cui 5.321 (64,85%) nati in Italia, 2.884 nati all'estero (35,15%).

Il totale delle risorse investite nel 2021 dall'amministrazione provinciale nella scuola trentina ammonta a più di 773 milioni di euro (+16,7 milioni rispetto al 2020), mentre la voce "Investimenti nel sistema educativo e formativo" è cresciuta di oltre 28 milioni. (ANSA).