Covid: solo il 12% dei nuovi casi in Alto Adige è over 60

(ANSA) - BOLZANO, 10 SET - Solo il 12% dei casi covid registrati questa settimana in Alto Adige riguarda persone oltre i 60 anni. Il 32% dei nuovi positivi interessa gli under 20, il 15% i 20enni, il 14% i 30enni, il 15% i 40enni e il 12% i 50enni. Lo comunica l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Oggi i nuovi casi sono 91: 70 tramite 907 tamponi pcr e 21 tramite 4900 test antigenici. Sale da 20 a 25 il numero dei ricoveri nei normali reparti ospedalieri, da 18 a 19 quello degli ospiti delle strutture di Colle Isarco e Sarnes, mentre resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva (7). Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi. (ANSA).