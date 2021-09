Covid: Brusaferro, green pass lo usava già la Serenissima

(ANSA) - TRENTO, 10 SET - La tecnologia ha avuto un ruolo chiave nella pandemia e ha distinto la lotta al Covid rispetto alle pandemie del passato. L'effetto più evidente è il rapido approdo ad un vaccino e la capacità di produrlo in quantità enormi. Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, nel corso del convegno "Vaccinarsi ieri, oggi, domani. Cosa ci ha insegnato la pandemia Covid-19", organizzato oggi a Trento dalla Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica.

Brusaferro ha sottolineato anche come la digitalizzazione abbia una funzione fondamentale nella trasmissione delle informazioni e nella formazione del personale, ma come allo stesso tempo la stessa contribuisca alla rapida e facile diffusione di fake news.

Lo stesso Brusaferro ha quindi evidenziato come molte molte delle pratiche attuate per contrastare il virus ricalchino concetti già noti in passato. Una forma di Green pass - ha detto - era già stata introdotta dalla Serenissima con il controllo degli accessi dei confinanti. La stessa mascherina, ha aggiunto, era nota e utilizzata ai tempi della peste, così come la quarantena. (ANSA).