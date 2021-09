Covid: 23 contagi in Trentino, in ospedale 20 ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 10 SET - Nessun decesso per Covid in Trentino, dove i nuovi positivi sono 23: 7 emersi da 377 tamponi molecolari che hanno anche confermato 6 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi e contagi dai 2.918 tamponi antigenici processati. Fra i nuovi contagi - riferisce il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento - si contano 3 bambini (un paio hanno meno di 2 anni e poi c'è un bambino in fascia 6-10 anni) e 5 anziani (1 tra 60-69 anni, 1 tra 70-79 anni e 3 di 80 e più anni). I malati Covid ricoverati in ospedale sono 20.

Dei 708.315 vaccini fino a questa mattina somministrati, 326.185 si riferiscono a seconde dosi. Le somministrazioni suddivise nelle fasce over 80, 70-79 e 60-69 anni sono rispettivamente 67.719, 91.302 e 108.773. (ANSA).