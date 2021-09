Ciclismo: Europei; Ciabocco argento nella gara donne Junior

(ANSA) - ROMA, 10 SET - La marchigiana Eleonora Ciabocco ha ottenuto la medaglia d'argento nella prova in linea donne Juniores, agli Europei di ciclismo in corso a Trento. La gara è stata vinta, dopo una volata ristretta, dalla tedesca Linda Riedmann, in 1h53'09"; bronzo alla francese Eglantine Rayer, a 1". Quarta un'altra azzurra, Francesca Barale, sempre a 1"; ottava Carlotta Cipressi, staccata di 1'10". La gara si è disputata sul percorso lungo 67,6 chilometri, con partenza e arrivo nella piazza Duomo a Trento. La gara presentava un dislivello di 1.250, un'altezza minima di 189 metri, massima di 368. (ANSA).