Minorenne scappata da comunità ritrovata a Caserta

(ANSA) - BOLZANO, 09 SET - E' stata tradita dai suoi post sui social media una minorenne bolzanina scappata lo scorso 21 giugno da una comunità nella provincia di Fermo. Per quasi due mesi la polizia ha cercato di rintracciare la giovane, visionando le riprese della videosorveglianza nei pressi della comunità, come anche della stazione ferroviaria locale. Non avendo un telefono cellulare gli inquirenti si sono concentrati sui social media. Un primo contatto stabilito tramite un account attribuibile alla ragazza è stato stroncato dalla giovane. E' stata poi però localizzata a Venezia, ma al momento della perquisizione dell'abitazione si era già allontanata. Infine, la questura di Bolzano in collaborazione con quella di Caserta, grazie a un profilo Instagram ha trovato la giovane in compagnia di due uomini nella città campana. I due adulti sono stati arrestati per possesso di 320 grammi di marijuana, mentre la giovane è stata consegnata ai genitori, giunti sul posto.

(ANSA).