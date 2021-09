Covid: un decesso e 77 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 09 SET - L'Alto Adige registra un altro decesso per Covid, il terzo nel giro dell'ultima settimana, e 77 nuovi casi. Sono risultati positivi 30 di 755 tamponi pcr e 47 di 6.414 test antigenici. In terapia intensiva si trovano 7 (-1) pazienti, nei normali reparti 20 (-1) e nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes 18 (+3) persone. Sono stati dichiarati guariti 66 altoatesini, mentre 1.771 si trovano in quarantena. (ANSA).