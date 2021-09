Covid: nessun decesso ma più ricoveri in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 09 SET - Sono 44 i nuovi contagi Covid in Trentino. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari conferma l'assenza di decessi pur rilevando un incremento dei posti letto occupati in ospedale. Ieri infatti ci sono stati 5 nuovi ingressi, parzialmente compensati da 2 dimissioni: attualmente quindi i pazienti ricoverati sono 22, nessuno dei quali in rianimazione.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati oltre 4.200 tamponi, fra molecolari e antigenici. Della prima fattispecie, il Laboratorio di Microbiologia dell'Ospedale Santa Chiara ne ha analizzati 741 che hanno individuato 17 nuovi casi positivi confermando 15 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 3.478, dei quali 27 sono risultati positivi.

Ad aver contratto l'infezione ci sono tra gli altri anche 15 bambini (6 hanno meno di 2 anni, 5 tra 6-10 anni; poi ragazzi: 2 tra 11-13 anni e 2 tra 14-19 anni). Ci sono anche 2 persone in fascia 60-69 anni e 3 ultra ottantenni. (ANSA).