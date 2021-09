Turismo: in agosto occupazione in crescita in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 08 SET - Il numero di collaboratori nel settore alberghiero e della ristorazione, per il mese di agosto 2021, in Alto Adige, ammonta a circa 37.800. Si tratta di un aumento del circa 9% rispetto al mese di agosto dell'anno scorso e in prossimità di agosto 2019. Lo rende noto l'Unione albergatori e pubblici esercenti (Hgv).

Da marzo ad agosto 2021 il settore turistico ha impiegato in media 24.500 persone, con un aumento del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. "Questi numeri dimostrano che il settore turistico si presenta di nuovo come forte datore di lavoro, se non si applicano ulteriori restrizioni per vacanze e viaggi - osserva Manfred Pinzger, presidente dell'Hgv - I numeri attuali del mercato del lavoro confermano che il settore alberghiero e della ristorazione risulta essere a prova di crisi".

"A differenza di altre regioni - aggiunge Pinzger - in Alto Adige nessuna struttura turistica ha dovuto sospendere l'attività per mancanza di personale. Questo è un grande risultato ottenuto in una situazione pandemica difficile".

