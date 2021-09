Not Trento, Fugatti: aspettiamo esito vicende giudiziarie

(ANSA) - TRENTO, 08 SET - "Vista la situazione, si ritiene di dover attendere le vicende giudiziarie prima di assumere decisioni non reversibili". Lo ha detto, in Consiglio provinciale di Trento, il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, intervenendo sulle proposte di risoluzione presentate da alcuni consiglieri di minoranza sul Nuovo ospedale del Trentino (Not).

"Le vicende giudiziarie, i ricorsi e gli appelli si sono susseguiti nel tempo, e di ciò non si è potuto che prenderne atto, facendo scivolare di necessità lascio dei lavori, dovendo rivalutare mutate esigenze della collettività e delle istanze sanitarie", ha precisato Fugatti.

A quanto riferito da Fugatti, l'impresa Pizzarotti ha presentato ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione avversa alla sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 30 marzo, in cui si affermava la validità dell'aggiudicazione all'impresa Guerrato, senza chiedere la sospensione della sentenza impugnata. "Questo ulteriore incidente giudiziario, che non ostacola la prosecuzione progettuale, è prova ulteriore delle difficoltà che la Giunta deve affrontare per dare al Trentino il nuovo ospedale", ha precisato Fugatti.