Covid: nessun decesso in Trentino, 19 ricoveri in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 08 SET - Nessun decesso per Covid in Trentino, dove i nuovi positivi al molecolare sono 7, individuati tramite 485 tamponi analizzati ieri dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento, che hanno confermato anche 7 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati ben 3.159, dei quali 34 sono risultati positivi.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 19 (+1) nessuno in rianimazione: ieri i nuovi ingressi sono stati 4 mentre le dimissioni si sono fermate a 3. Dei 704.717 vaccini fino a questa mattina somministrati, 323.816 sono seconde dosi. Nelle fasce Over 80, 70-79 anni e 60-69 anni le somministrazioni sono finora state rispettivamente 67.673, 91.218 dosi e 108.583.

