Covid: aumentano pazienti in terapia intensiva in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 08 SET - Aumentano i ricoveri di pazienti Covid-12 in terapia intensiva, in Alto Adige: sono 8, come riferisce l'Azienda sanitaria provinciale, uno in più rispetto a quanto comunicato in precedenza. È stato aggiornato anche il numero dei pazienti assistiti nei normali reparti ospedalieri: sono 21, 3 in meno. Quindici (due in meno) sono invece i pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. (ANSA).