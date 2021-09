Covid: 97 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 08 SET - Crescono ancora i contagi da Covid-19 in Alto Adige: nelle ultime 24 ore, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno accertato 97 nuovi casi positivi. Di questi, 57 sono stati rilevati sulla base di 1.080 tamponi pcr (di cui 282 nuovi test) e 40 sulla base di 4.580 test antigenici.

Non vengono segnalati nuovi decessi e restano stabili i ricoveri: 7 pazienti Covid-19 sono assistiti in terapia intensiva, 24 nei normali reparti ospedalierri e 17 sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.754, mentre i guariti totali sono 75.342 (46 in più rispetto ad ieri) (ANSA).