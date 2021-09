Droga: giovane arrestato per spaccio in val Badia

(ANSA) - BOLZANO, 07 SET - I carabinieri di Brunico, nell'ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un venticinquenne di Badia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, all'esito di un'attività info-investigativa, hanno proceduto a effettuare una perquisizione personale e domiciliare a carico dell'arrestato, già noto per dei precedenti di polizia per stupefacenti, rinvenendo all'interno di uno zaino una busta contenente complessivamente 320 grammi di marijuana. Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno sequestrato anche un bilancino elettronico di precisione. Visto il quantitativo di stupefacente e i precedenti specifici, l'uomo è stato tratto in arresto e su indicazione del pubblico ministero sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Dopo la convalida dell'arresto, il giudice ha applicato al 25enne la misura cautelare degli arresti domiciliari. (ANSA).