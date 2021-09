Covid: Kompatscher, pochi prof sospesi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 07 SET - Sono pochi i prof sospesi in Alto Adige per non essere in possesso del Green pass. Lo ha annunciato il governatore Arno Kompatscher parlando di "singoli casi". Alcuni di loro - ha aggiunto - avrebbero già fatto un passo indietro e annunciato di voler rispettare i requisiti per accedere al Green pass. Il presidente della Provincia si è detto a grandi linee soddisfatto dell'avvio dell'anno scolastico. "C'è grande disciplina da parte del corpo docente, come anche degli alunni". Bene anche l'avvio del trasporto scolastico con 180 corse implementate e pochi disagi, così Kompatscher. (ANSA).