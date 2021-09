Covid: in Trentino 41 nuovi positivi ai test, 18 ricoverati

(ANSA) - TRENTO, 07 SET - Nessun decesso per Covid in Trentino, dove si registrano 13 nuovi casi positivi su 645 tamponi molecolari e 28 nuovi casi su 3.717 rapidi antigenici. I molecolari poi confermano 13 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I nuovi casi identificati sono tutti paucisintomatici o lievi. Nella giornata di ieri ci sono state 3 dimissioni e 4 nuovi ricoveri, quindi ad oggi sono 18 i pazienti in ospedale.

Degli adulti e degli anziani che rientrano nei nuovi casi intercettati, 4 hanno tra 60-69 anni, 3 tra 70-79 anni e 3 di 80 e più anni. Stamane risultavano somministrati 702.437 vaccini, di cui 322.252 seconde dosi. Per quanto riguarda i vaccini, a cittadini over 80 sono state somministrate 67.656 dosi, a cittadini tra i 70-79 anni 91.185 dosi e tra 60-69 anni 108.500 dosi. (ANSA).