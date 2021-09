Covid: vaccinarsi e tuffarsi nelle Terme di Merano

(ANSA) - BOLZANO, 06 SET - "Solo aumentando il tasso di vaccinazione si può tornare più rapidamente a una vita normale".

Lo affermano il presidente delle Terme Merano, Stefan Thurin, e la direttrice, Adelheid Stifter, commentando il buon successo dell'iniziativa che, nella giornata di domenica, ha legato la vaccinazione anti-Covid all'ingresso gratuito allo stabilimento termale.

"Il Vaxbus e le stazioni mobili erano ben frequentate dalla mattina presto fino al tardo pomeriggio", riferisce una nota e "632 persone si sono fatte vaccinare ed hanno ricevuto un biglietto giornaliero per le Terme Merano come piccolo regalo di ringraziamento". "Siamo molto felici del successo della campagna e volevamo soprattutto premiare coloro che si assumono la responsabilità per il pubblico in generale facendosi vaccinare", aggiungono Thurin e Stifter. Gli organizzatori e partner della campagna sono stati l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, la Croce bianca, la Croce rossa e Alto Adige Mobilità. (ANSA).