Covid: seconda vittima in due giorni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 06 SET - Per il secondo giorno consecutivo, il bollettino Covid registra in Alto Adige una vittima. Il totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sale così a 1.187.

Contenuti, come sempre, nel fine settimana i nuovi casi positivi per effetto del minor numero di test processati. In totale, le nuove infezioni accertate sono 31, comunque superiori alle persone dichiarate guarite, che sono 24. Dei nuovi contagi, 13 sono stati rilevati sulla base di 224 tamponi pcr (73 dei quali nuovi test) e 18 sulla base di 1.373 test antigenici.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 31: sono aumentati di uno rispetto ad ieri quelli assistiti in terapia, che ora sono 7, mentre sono diminuiti di 4 quelli curati nei normali reparti ospedalieri che ora sono 24. Altri 14 pazienti sono in isolamento sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.601, mentre i guariti totali sono 75.256. (ANSA).