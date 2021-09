Tennis: Us Open; Sinner agli ottavi, battuto Monfils

(ANSA) - NEW YORK, 04 SET - Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale degli US Open battendo il francese Gael Monfils, 35enne parigino n.20 del ranking mondiale, per 7-6 6-2 4-6 4-6 6-4 in 3 ore e 44' di gioco.

Agli ottavi anche il n.1 Novak Djokovic, che ha battuto il giapponese Kei Nishikori per 6-7 6-3, 6-3, 6-2. A Flushing Meadows Djokovic punta al successo finale per diventare il primo tennista dal 1969 (quando ci riuscì Rod Laver) a oggi a vincere i 4 tornei del Grande Slam nello stesso anno solare. (ANSA).