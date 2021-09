Tennis: Us Open; Seppi si ferma al 3/o turno, ko contro Otte

(ANSA) - ROMA, 04 SET - L'avventura di Andreas Seppi agli Us Open di tennis, in corso a New York, si è fermata al terzo turno: il 37enne di Caldaro (Bolzano), n.89 dell'Atp, infatti, è stato sconfitto dal tedesco Oscar Otte, n.144 del ranking, promosso dalle qualificazioni e per la prima volta nel 'main draw' di Flushing Meadows. Seppi si è arreso in 4 set, per 6-3, 6-4, 2-6, 7-5. L'altoatesino allenato da Massimo Sartori era alla 18/a avventura consecutiva a Flushing Meadows, dove per la quarta volta era approdato al terzo turno (ci era già riuscito nel 2008, 2013 e 2015). (ANSA).