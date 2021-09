Musica: il coreano Jae Hong Park vince il concorso Busoni

(ANSA) - BOLZANO, 04 SET - Il coreano Jae Hong Park ha vinto il 63/o Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni a Bolzano. Nella finalissima, accompagnati dall'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, l'austriaco Lukas Sternath e i coreani Jae Hong Park e Do-Hyun Kim hanno eseguito tre capolavori del repertorio per pianoforte e orchestra, pagine dense di virtuosismo, sotto la direzione di Arvo Volmer: il Concerto di Beethoven n. 5 op. 73, il Concerto n.3 op. 30 di Rachmaninov e il Concerto n. 2 op. 16 di Prokofiev. Al termine di quest'ultima fatica la giuria di qualità presieduta da Louis Lortie ha decretato il risultato: Jae Hong Park si aggiudica il Premio Busoni, al secondo posto Do-Hyun Kim e terzo classificato Lukas Sternath.

Jae Hong Park ha iniziato giovanissimo a collezionare successi in diversi concorsi internazionali: vincitore del primo premio del Gina Bachauer Young Artists International Piano Competition e del Cleveland International Piano Competition for Young Artists, ha vinto il Finalist Prize all'Arthur Rubinstein International Piano Master Competition e ha ottenuto il quarto posto in occasione del Concorso pianistico internazionale di Ettlingen. A soli 22 anni è già un musicista maturo e ha alle spalle anche diverse esibizioni con orchestre come la Israel Philharmonic Orchestra, la Jerusalem Camerata e la Utah Symphony Orchestra.

Il concorso è stato vinto in passato da pianisti del calibro di Martha Argerich e Lilya Zilberstein e più recentemente da Giuseppe Andaloro, Michail Lifits, Ji-Yeong Mun, Ivan Krpan ed Emanuil Ivanov. (ANSA).