Covid: 39 nuovi casi in Trentino, nessun decesso

(ANSA) - BOLZANO, 04 SET - Non si registrano ulteriori decessi per Covid in Trentino, mentre sono 39 i nuovi contagi, di cui 14 rilevati al molecolare e 25 all'antigenico a fronte di 596 tamponi molecolari e 3.945 tamponi rapidi antigenici effettuati. I molecolari poi confermano 14 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Riguardo alla situazione ospedaliera, i pazienti ricoverati sono 18, uno in meno rispetto a ieri, per effetto di 3 dimissioni e di 2 nuovi ricoveri registrati. Le rianimazioni restano vuote. C'è inoltre un balzo in avanti per i guariti, con 62 nuovi casi che portano a 45.777 il totale da inizio pandemia. Questo l'aggiornamento sulla situazione coronavirus in provincia di Trento fornito dal bollettino di oggi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. (ANSA).