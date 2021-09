Università: test di ingresso a Medicina per 674 studenti

(ANSA) - TRENTO, 03 SET - Si conferma alto l'interesse di futuri studenti e studentesse per l'offerta formativa in Medicina e Chirurgia, che dallo scorso anno comprende anche il corso di laurea attivato all'Università di Trento. Per sostenere la prova nazionale di ammissione a Trento si sono iscritti in 647, un dato in linea con lo scorso anno che, come di consueto, comprende anche 24 i candidati e le candidate per l'ammissione a Odontoiatria e Protesi Dentaria. La prova si sta svolgendo dalla tarda mattinata di oggi in presenza in queste ore nella struttura dell'Università a Trento Fiere Cte in via Briamasco.

Significativo il dato di chi ha indicato l'Università di Trento come prima scelta in caso di ammissione: sono 417. Di questi, 318 sostengono il test a Trento, mentre 99 in altri sedi italiane Si mantiene dunque alta l'attrattività da fuori regione per la proposta del corso di laurea UniTrento (circa il 25%).

Attivati i controlli e le misure a tutela della sicurezza sanitaria: i candidati e le candidate sono stati convocati in tre scaglioni (alle 10, alle 10.45 e alle 11.30) per evitare assembramenti e a tutti loro, come previsto dalle disposizioni ministeriali, è stato chiesto di esibire il green pass valido, oltre al documento di identità e all'autocertificazione dello stato di salute. Per l'accesso era anche necessaria una mascherina Ffp2, fornita a chi ne fosse stato sprovvisto, da indossare per tutta la permanenza. La prova - precisa l'Università di Trento in una nota - unica a livello nazionale, comprende 12 quesiti di cultura generale, 10 di ragionamento logico, 18 di biologia, 12 di chimica, 8 di fisica e matematica.

I nuovi 60 studenti e studentesse sono attesi per il via alle lezioni previsto il 4 ottobre nella sede di Palazzo Consolati a Trento, dove vivranno l'esperienza universitaria con i colleghi e le colleghe del secondo anno. (ANSA).