Scuole infanzia, lunedì parte l'anno scolastico in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 03 SET - Lunedì 6 settembre 2021 prenderà il via l'anno scolastico 2021/2022 delle scuole dell'infanzia. Dopo un'estate che ha visto le scuole aperte anche nel mese di luglio, la ripresa delle lezioni sarà regolare. I dati più significativi riferiti alle iscrizioni indicano che i bambini iscritti per il prossimo anno sono 13.221; di questi 8.092 (61,2%) frequenteranno le scuole equiparate e 5.129 (38,8%) le scuole provinciali. Le iscrizioni rispetto allo scorso anno evidenziano una flessione pari al 3,66%; quest'ultima si riflette sul numero di sezioni attivate che sono 658, di cui 259 nelle scuole dell'infanzia provinciali e 399 nelle scuole equiparate.

Il numero di scuole si conferma in 266, distribuite sull'intero territorio provinciale, di cui 112 provinciali e 154 equiparate.

In merito all'organizzazione - precisa una nota della Provincia - è stato introdotto un nuovo parametro che prevede l'accoglimento di 24 bambini per sezione anziché 25, questo al fine di rispondere in maniera più appropriata e prudenziale al contenimento della pandemia e per contrastare contestualmente il calo di sezioni dovuto alla riduzione di iscritti. Sono 7.900 dei complessivi 13.221 i bambini per i quali è stata fatta richiesta di prolungamento fino alle tre ore giornaliere, rispetto alle sette ore di apertura standard. Da quest'anno tale servizio sarà a carattere annuale, ovvero per 10 mesi di attività didattica, anziché per singoli mesi o frazioni di anno scolastico.

Gli insegnanti sono 2.072 dei quali 1.228 alle scuole equiparate e 844 alle scuole provinciali. Sul totale 1.459 hanno un incarico a tempo pieno (25 ore settimanali) e 613 a tempo ridotto. Il costo del programma annuale delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, per l'anno 2021/2022, ammonta a 87,9 milioni di euro. (ANSA).