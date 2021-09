Il Muse cambia struttura organizzativa, 8 nuovi funzionari

(ANSA) - TRENTO, 03 SET - Cambia la struttura organizzativa del Museo delle scienze di Trento-Muse. La Giunta provinciale di Trento - riporta una nota - ha adottato la delibera del Consiglio di amministrazione del museo che prevede un nuovo regolamento per l'organizzazione e la gestione del personale, in considerazione del fatto che dalla sua apertura l'ente museale ha visto aumentare in maniera importante la propria attività. Il Muse ha un bilancio di 18 milioni di euro, 85 dipendenti diretti e altri numerosi collaboratori esterni.

La nuova struttura organizzativa prevede l'istituzione di un Servizio affari generali e contabilità e di quattro uffici (Ufficio organizzazione risorse umane e servizi diversi di gestione, Ufficio programmi per il pubblico, Ufficio ricerca e collezioni museali e Ufficio tecnico).

Proseguono inoltre i concorsi pubblici per le 30 assunzioni complessive previste al Museo delle scienze di Trento. La Giunta provinciale ha infatti indetto il concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di 8 funzionari museali da assegnare al museo. Disposta la pubblicazione del relativo bando sul bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, nell'albo della Provincia autonoma di Trento, e sul sito del Muse. (ANSA).