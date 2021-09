(ANSA) - BOLZANO, 03 SET - Il caso Alex Schwazer diventa un docufilm. In Alto Adige sono infatti in corso le riprese per "The plot against Alex Schwazer", il complotto contro Alex Schwazer. Davanti alla telecamera l'ormai ex marciatore. Alcune scene - annuncia Rai Suedtirol - sono già state girate a Roma.

Il documentario sarà proiettato l'anno prossimo in 189 paesi.

