Giunta Trentino approva criteri per sostegni maestri di sci

(ANSA) - TRENTO, 03 SET - La Giunta provinciale di Trento ha approvato i criteri e le modalità di presentazione delle domande e per la concessione di contributi per le "Misure di sostegno per i maestri di sci e le imprese turistiche dei comprensori turistici", previste dalla legge provinciale 3 del maggio 2020 (in seguito modificata dalla legge provinciale 7 del maggio 2021). La domanda di contributo - informa la Provincia - potrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma informatica disponibile su "Riparti Trentino", a partire dalle ore 10 di lunedì 6 settembre 2021, e fino alla mezzanotte di lunedì 27 settembre 2021.

Per la deliberazione, a quanto riporta la nota, si è dovuto attendere che lo Stato adottasse il provvedimento di ripartizione fra le Regioni e Province autonome delle somme complessive messe a disposizione. La dotazione complessiva del fondo supera gli 8 milioni di euro.

Ha diritto al sostegno, che parte da una base di 500 euro fino a un massimo di 7.500 euro, tutti i maestri di sci iscritti all'albo professionale dei Maestri della Provincia di Trento alla data del 14 febbraio 2021, in regola con la quota di iscrizione. È stimata una platea di maestri potenzialmente interessati di circa 2.600 unità. (ANSA).