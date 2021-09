Covid: da subito test a tappeto nelle scuole in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 03 SET - Test volontari permanenti e a tappeto nelle scuole altoatesine: lo prevede l'ordinanza firmata in serata dal presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher. Come annunciato, alle scuole verrà offerta un'ampia gamma di screening per prevenire la diffusione del coronavirus.

Nelle prime quattro settimane dell'anno scolastico, gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado sono invitati a sottoporsi con cadenza regolare ad uno screening organizzato dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

Secondo l'ordinanza, non è richiesto il Green pass per l'uso della mensa scolastica e nemmeno per le attività sportive o culturali durante l'orario di insegnamento in strutture sportive esterne o in luoghi culturali, purché la struttura sia utilizzata esclusivamente dalla classe o gruppo di studenti partecipanti. (ANSA).