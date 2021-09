Covid: 83 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 03 SET - Nessun decesso, mentre sono 83 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Alto Adige: 43 tramite 667 tamponi pcr e 40 analizzando 6291 test antigenici. I nuovi guariti sono invece 65.

Cala da 21 a 19 il numero dei ricoveri nei normali reparti ospedalieri, mentre sale da 9 a 13 quello delle persone in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Stabile a 5 il numero dei pazienti in terapia intensiva. (ANSA).