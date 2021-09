Covid: 19 ricoverati e 30 nuovi casi positivi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 03 SET - Nessun decesso per Covid in Trentino, dove si registrano 30 nuovi casi positivi: 23 intercettati su 558 tamponi molecolari e 7 su 2.888 tamponi rapidi antigenici. Con i molecolari si confermano anche 9 positività rilevate nei giorni scorsi dai test rapidi. A fronte di 3 nuovi ricoveri e 2 dimissioni i pazienti ricoverati in ospedale sono 19, nessuno in rianimazione.

Dei nuovi positivi, 1 ha tra 0-2 anni, 1 tra 3-5 anni, 7 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 5 tra 14-19 anni. Oggi dunque si registrano 16 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, stamane ne risultavano somministrate 694.873, di cui 317.322 seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate 67.606 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 91.039 dosi e tra i 60-69 anni 108.143 dosi. (ANSA).