Auto: E-Drive Day torna in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 03 SET - La mobilità elettrica ha preso piede ormai da tempo. Secondo la Commissione europea entro il 2035 dovranno circolare solo veicoli elettrici. In Alto Adige, per conoscere il futuro del mercato elettrico, domenica 12 settembre, la mobilità elettrica sarà al centro dell'attenzione al Centro di guida sicura Safety Park a Vadena. Come sempre all'E-Drive Day si potranno testare veicoli elettrici di diversi produttori.

Quest'anno sono a disposizione diverse auto elettriche (a batteria e a idrogeno) per test drive sulle piste del Safety Park. Per domande sulle possibilità e le prospettive della mobilità elettrica e sugli incentivi sono a disposizione gli esperti di Green Mobility, del Centro idrogeno IIT e di Alperia.

Chi desidera partecipare all'E-Drive Day deve prima registrarsi su www.greenmobility.bz.it e selezionare l'orario desiderato per i test drive. Saranno ammessi solo i visitatori con una registrazione valida. Per la partecipazione è necessario mostrare il "Green Pass". Per tutta la durata dell'evento devono essere rispettate le norme igieniche vigenti e le distanze minime.

Anche quest'anno l'E-Drive Day è un "Green Event", grazie alla particolare attenzione alla pianificazione, all'organizzazione e alla realizzazione dell'evento secondo criteri ecologici. La partecipazione all'E-Drive Day è gratuita.

L'E-Drive Day è organizzato da Green Mobility e Safety Park della STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA in collaborazione con il technical partner Alperia. (ANSA).