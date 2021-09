Niente mensa per agenti senza Green pass, Fps: è un diritto

(ANSA) - TRENTO, 02 SET - "Dal 14 agosto, anche le nostre mense di servizio sono state paragonate ai ristoranti ed è stato imposto l'obbligo del Green pass. Nessuno però si è posto il problema che non consentire il pasto è una chiara violazione al nostro contratto, ove la mensa obbligatoria di servizio è strumentale al lavoro che si svolge". Lo afferma, in una nota, il segretario generale del sindacato di Polizia Fps del Trentino, Stefano Fiorentini.

"Come sindacato, noi dobbiamo garantire a tutti coloro che hanno scelto in legittimità di legge, il pieno rispetto dei diritti, acquisti anche con anni di battaglie sindacali. Allo stato attuale, vaccinarsi non è obbligatorio, ma invece garantire la consumazione del pasto in modo dignitoso sì. Siamo in attesa da oramai oltre 15 giorni che qualcuno da Roma fornisca una soluzione accettabile a questa situazione paradossale", aggiunge Fiorentini, chiedendo che venga fornito il buono pasto a tutti coloro che lo richiedono, oppure che l'amministrazione si faccia carico dei tamponi. (ANSA).