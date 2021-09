Musica: domani finalissima concorso Busoni a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 02 SET - Sono stati selezionati i tre finalisti che si esibiranno domani al Teatro Comunale di Bolzano con l'Orchestra Haydn per la finalissima del Concorso pianistico Busoni, sono due coreani e un austriaco.

Hanno superato una selezione tra più di 500 iscritti sulla base di video e curricula, una prova di preselezione con 93 concorrenti nel 2020 durante il Glocal Piano Project, e infine due fasi finali solistiche e una prova cameristica che li hanno visti primeggiare tra 28 concorrenti in gara.

Sono loro i tre pianisti che si sono guadagnati a buon diritto un posto sul podio del Concorso Pianistico Internazionale F.

Busoni e che parteciperanno all'ultima sfida, la Finalissima con l'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento diretta da Arvo Volmer: Lukas Sternath, Jae Hong Park e Do-Hyun Kim. I tre finalisti hanno hanno dato prova del loro talento nell'esecuzione di un quintetto per pianoforte con il Quartetto Schumann, che è valsa loro lo vittoria tra sette concorrenti ammessi alla fase cameristica.

Ora davanti a loro hanno l'ultimo ostacolo, il concerto per pianoforte e orchestra che dovranno eseguire di fronte al nutrito pubblico bolzanino il 3 settembre alle ore 20.15 al Teatro Comunale di Bolzano. I candidati eseguiranno rispettivamente il Concerto di Beethoven n. 5 op. 73, il Concerto n.3 op. 30 di Rachmaninov e il Concerto n. 2 op. 16 di Prokofiev.

Al termine della prova cameristica è stato anche decretato dal Quartetto Schumann il vincitore del premio per la migliore esecuzione del brano di musica da camera. Il premio è stato assegnato a Jae Hong Park per la sua interpretazione del Quintetto per pianoforte di Brahms op. 34 . Park avrà la possibilità di esibirsi in una tournée con il quartetto nel febbraio 2023. (ANSA).