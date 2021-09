Covid: in Trentino migliora la situazione negli ospedali

(ANSA) - TRENTO, 02 SET - Nessun decesso per Covid in Trentino, dove migliora la situazione negli ospedali anche grazie alle dimissioni, che ieri sono state il doppio dei nuovi ingressi (4 a 2). Sono 18 i pazienti ricoverati, nessuno in rianimazione. Dai 546 tamponi molecolari processati sono emersi 12 nuovi casi positivi e sono state confermate inoltre 16 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Questi ultimi sono stati 2.923, da cui sono emersi 25 nuovi casi positivi.

Nel complesso a contrarre il contagio sono stati 2 piccolissimi (0-2 anni), 1 bambino fra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 4 tra 14-19 anni. Ci sono contagi anche nelle fasce più anziane: 3 hanno tra 60-69 anni, 1 tra 70-79 anni e 1 di 80 e più anni.

Sono 691.677 le somministrazioni di vaccini delle quali 314.934 si riferiscono a seconde dosi; 67.578 dosi ad ultra ottantenni; 90.987 in fascia 70-79 anni e 108.029 dosi tra i 60-69 anni. (ANSA).